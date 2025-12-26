إعلان

معلومات أولية عن منفذ عملية الدهس والطعن شمال إسرائيل

كتب : مصراوي

04:33 م 26/12/2025

عملية دهس وطعن مزدوجة

وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مصدر في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، بأن منفذ عملية الطعن والدهس المزدوجة في بيسان شمال إسرائيل، يدعى أحمد أبو الرب وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت إذاعة الجيش، إن منفذ العملية تسلل إلى إسرائيل قبل أيام وبقى فيها حتى نفذ الهجوم، لافتة إلى أنه لا يحمل تصريح دخول.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بأن العملية في بيسان وقعت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين.

وظهر اليوم الجمعة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، وقوع قتيلان وإصابة 6 آخرين في عملية دهس وطعن مزدوجة في منطقة بيسان شمال شرق القدس المحتلة.

