زيلينسكي يعلن عقد لقاء مع ترامب يوم الأحد في فلوريدا

كييف- (أ ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سوف يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا يوم الأحد لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأضاف أمام الصحفيين أن الخطة المؤلفة من 20 نقطة الخاضعة للمناقشة "جاهزة بنسبة نحو 90 %".

يشار إلى أن الاجتماع المعلن عنه هو أحدث تطور في دفعة دبلوماسية شاملة بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ قرابة الأربع سنوات ولكن الجهود واجهت مطالب متضاربة بشدة من جانب موسكو وكييف.