رسميًا.. إسرائيل تعترف بإقليم أرض الصومال الانفصالي

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، الاعتراف الرسمي بأقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة وذات سيادة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذا الاعتراف "يُمثل إنجازًا دبلوماسيًا هامًا في منطقة القرن الأفريقي"، وفق ما نقله موقع i24 العبري.

وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان على منصة "إكس"، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس جمهورية أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، وقعا إعلانًا مشتركًا ومتبادلًا يُرسي هذا الاعتراف.

وأشاد نتنياهو بقيادة عبد الله، زاعمًا التزامه بالاستقرار والسلام الإقليميين، ودعاه لزيارة رسمية إلى إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه سيبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبة إقليم أرض الصومال بالتوقيع على اتفاقيات إبراهيم للتطبيع.

من جانبه، شكر رئيس أرض الصومال، رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذا الإعلان.