الصين: عقوبات رمزية ضد 20 شركة دفاع أمريكية و10 مسؤولين تنفيذيين

كتب : مصراوي

05:10 م 26/12/2025

وزارة الخارجية الصينية

بكين- (د ب أ)

أعلنت الصين عن عقوبات رمزية بشكل كبير ضد 20 شركة دفاع أمريكية و10 مسؤولين تنفيذيين، مما يشير إلى غضبها بشأن أحدث مبيعات أسلحة قدمتها واشنطن إلى تايوان، بينما تتجنب تصعيدا أوسع نطاقا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إنها ستفرض عقوبات على شركات بما في ذلك شركة نورثروب جرومان سيستمز وشركة إل.3 هاريس للخدمات البحرية وعمليات بوينج في سانت لويس بالإضافة إلى شركة فانتور المعروفة سابقا باسم ماكسار إنتليجنس،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتشمل الإجراءات تجميد أي أصول تمتلكها الشركات في الصين ومنعها من التعامل مع كيانات صينية. كما تستهدف الصين أيضا مسؤولين تنفيذيين في شركات دفاع، من بينهم، بالمر لاكي، مؤسس شركة أندوريل للصناعات ودان سموت، الرئيس التنفيذي لشركة فانتور، بتجميد أصولهم في الصين ومنعهم من التعامل مع البر الرئيسي الصيني وهونج كونج وماكاو بالإضافة إلى منع دخولهم إليها.

