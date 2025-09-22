

وكالات

قالت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن السياسي والناشط تشارلي كيرك قد قتل على يد أولئك الذين يحتقرون القيم التقليدية وفضائل الحضارة الحديثة.

وقال في كلمته خلال حفل تأبين كيرك في أريزونا: "لقد أخذوه منا أولئك الذين يحتقرون الفضائل التي تقوم عليها حضارتنا حقا: الحوار، والبحث عن الحقيقة، والأسرة، والإيمان".

وتجري مراسم وداع كيرك في ملعب كرة القدم بمدينة فينيكس بولاية أريزونا، إذ أظهرت بعض الصور المنشورة من مراسم التأبين نقل صليب خشبي كبير إلى ستيت فارم أرينا في أريزونا، حيث تقام المراسم.

ووفقا لتقارير "فوكس نيوز" حمل المصلون في مراسم تأبين تشارلي كيرك الصليب إلى وسط الملعب.

وأصيب كيرك، البالغ من العمر 31 عاما، برصاصة في 10 سبتمبر أثناء إلقائه كلمة في جامعة أوريم بولاية يوتا، وتوفي في المستشفى متأثرا بجراحه، بحسب روسيا اليوم.