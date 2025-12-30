بريطانيا ترفض الاعتراف بما يسمى أرض الصومال دولة مستقلة



وكالات

قالت حكومة بريطانيا، إنها لا تعترف باستقلال أرض الصومال، وهي منطقة انفصالية في الصومال، إذ أكدت مجددا دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

والأسبوع الماضي، أصبحت إسرائيل أول من يعترف رسميا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد دولة مستقلة ذات سيادة.

ورفضت دول أخرى الاعتراف باستقلال أرض الصومال، من بينها الصين التي رفضت ذلك يوم الإثنين.

وعقد مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الإثنين، جلسة بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال.

وقال مندوب الصومال، إن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال باطل ويهدد وحدة أراضينا، مضيفا أن الصومال يرفض بشكل قاطع أي اعتراف أحادي بما يسمى أرض الصومال.

وشدد مندوب الصومال على ضرورة احترام حدود الدول وعدم انتهاك القانون الدولي.

وقال إن إسرائيل تهدد السلام الدولي، داعيا إلى دعم المجتمع الدولي لوحدة الصومال.

وتقدم الصومال بطلب رسمي لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات هذه التطورات وما تشكله من تهديد محتمل للاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم يرفض أي محاولات لتقويض سيادة الدول أو تشجيع النزعات الانفصالية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن يوم الجمعة الماضي، الاعتراف الرسمي بأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة، لتكون إسرائيل بذلك أول دولة تعترف بهذا الإقليم كدولة مستقلة، وفقا للغد.