بعد الاعتراف بفلسطين.. إسرائيل توسع نطاق الهجوم على مدينة غزة

وكالات

تزامنا مع اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية رسميًا، وسعت إسرائيل هجومها البري في مدينة غزة، بنشر قوات من فرقة ثالثة للتقدم إلى المدينة الرئيسية، حسبما قال الجيش اليوم الأحد.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال بيان له الأحد، أن الجنود هاجموا عشرات الأهداف لحركة المقاومة الاسلامية حماس في الأيام الأخيرة لتمكين المزيد من القوات البرية من التقدم.

وأضاف أن "القوات ستستمر في العمل في قطاع غزة طالما كان ذلك ضروريا لحماية مواطني إسرائيل".

وكانت أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا في بيانات منفصلة، اعترافها رسميا بدولة فلسطينية مستقلة بدءا من اليوم الأحد.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى حل الدولتين مؤكدا أن اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية "ليس جائزة لحماس" كما يدّعي نتنياهو.

وأوضح ستارمر، أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في غزة بينما تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل همجي الهجوم على مدينة غزة، مشيرا إلى أن الأمل في حل الدولتين بدأ يتبخر ويجب إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، حل الدولتين وعدا للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بمستقبل أفضل.