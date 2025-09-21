حماس: يجب وقف حرب الإبادة في غزة بعد الاعتراف بدولة فلسطين

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية رسميًا، خطوة مهمة في تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت حماس، أن الاعتراف بفلسطين هو استحقاق لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته خلال السنوات الماضية على طريق التحرير والعودة، مشيرًة إلى أنه يجب مع الاعتراف الرسمي بفلسطين في مؤتمر نيويورك غدًا الإثنين، وقف حرب الإبادة في غزة بشكل فوري والتصدي لمشاريع ضم الضفة والقدس.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى عزل إسرائيل ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق معه وتصعيد الإجراءات العقابية بحقه، متابعًا "مقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله ضد أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث حق طبيعي كفله القانون الدولي وعلى دول العالم إسناد الشعب".