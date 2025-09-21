إعلان

بن غفير: سنوقف السياسيين البريطانيين إذا تمت ملاحقة جنودنا في لندن

02:41 م الأحد 21 سبتمبر 2025

إيتمار بن غفير

وكالات

حرض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على ضم أكبر مساحة ممكنة في غزة والاستيطان فيها.

وقال بن غفير، اليوم الأحد، إنه تحدث عن إنشاء أحياء للشرطة في غزة مقابل البحر، مضيفًا "وأريد أن تدفع حماس الثمن".

وتابع الوزير الإسرائيلي المتطرف: "سأحمي جنودنا بكل قوتي وإذا تم المساس بهم في لندن سيتوجب توقيف السياسيين البريطانيين الموجودين بإسرائيل".

ومن المقرر أن تعترف بريطانيا رسميًا بدولة فلسطين اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام، في تحول تاريخي في سياستها.

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن هذه الخطوة ستساهم في "عملية سلام سلمية، في لحظة أقصى تأثيرا لحل الدولتين".

إيتمار بن غفير غزة حماس قطاع غزة
