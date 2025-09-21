أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة



وكالات

أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر غادر أرض الوطن، اليوم الأحد، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في مقر المنظمة بنيويورك.

وسيلقي الأمير خطابًا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة، يوم الثلاثاء المقبل.

يرافق أمير قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ووفد رسمي.

ويجتمع زعماء العالم في نيويورك مع اقتراب دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة من عامها الثاني.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، حيث حذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من تفشي المجاعة ومن المرجح أن تنتشر بحلول نهاية الشهر، وفقا للغد.