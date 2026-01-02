الأمن السوري يلقي القبض على متورط بأعمال إرهابية في أحداث الساحل

دمشق- (د ب أ)

ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة بانياس بريف طرطوس في سوريا، القبض على أحد عناصر فلول النظام السوري السابق المتورطين في تنفيذ أعمال إرهابية استهدفت نقاطا تابعة لوزارة الدفاع والأمن الداخلي في الساحل خلال أحداث السادس من مارس 2025.

وبحسب ما نشرت محافظة طرطوس عبر معرفاتها الرسمية اليوم الجمعة، أظهرت التحقيقات أن الموقوف شارك في عمليات اغتيال وإحراق طالت عناصر من دورية الأمن الداخلي وذلك عقب تعرضهم لكمين على جسر دير البشل نفذته مجموعة من فلول النظام، وفقا لقناة الإخبارية السورية.

وكانت وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس تمكنت من القبض على القيادي أديب علي سليمان، الذي شغل سابقاً رئاسة الفرع 220 التابع للأمن العسكري، المعروف بفرع سعسع، وذلك خلال فترة حكم النظام السابق.

وقال قائد الأمن الداخلي في طرطوس عبد العال محمد عبد العال، في تصريح نشرته معرفات وزارة الداخلية، في 30 ديسمبر المنصرم، إن "نتائج التحقيقات الأولية بينت أن المجرم اضطلع بأدوار مباشرة في إدارة وتنسيق أنشطة أمنية وعسكرية”.

وأضاف عبد العال أن من الجرائم التي ارتكبها سليمان وفق نتائج التحقيقات “تسهيل دخول مجموعات مسلحة أجنبية إلى الأراضي السورية، من بينها عناصر تابعة لميليشيات أجنبية وميليشيا حزب الله، وإعادة توزيعها في مناطق الجنوب السوري، ولا سيما محافظة القنيطرة”.

كما تشير التحقيقات، بحسب ما ذكره قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إلى “تورطه في شبكات تهريب منظمة بالتنسيق مع قيادات من ميليشيا حزب الله، شملت إدخال مواد مخدّرة عبر معابر غير شرعية، بقصد تهريبها إلى خارج البلاد”.

وإضافة إلى الجرائم السابقة، فإن أديب علي سليمان، وفق ما ذكره العقيد عبد العال، “أشرف على عمليات تجنيد واسعة ضمن ميليشيات مسلّحة رديفة لقوات النظام البائد، وارتبط بعلاقات مباشرة مع جهات خارجية”.