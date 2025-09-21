إعلان

ترامب يتراجع عن انتقاده للمدعية العامة بام باوندي: "ذكية جدا وتحب بلدنا وتقوم بعمل رائع"

03:30 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن انتقاد المدعية العامة بام باوندي، قائلا إنها تقوم بعمل رائع كمدع عام للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، أنها حريصة جدا وذكية جدا وتحب بلدنا، ولكنها تحتاج إلى مدع عام قاس في المنطقة الشرقية من فرجينيا مثل ليندسي هاليجان لتحريك الأمور.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن ما لا نحتاجه هو جمهوري يتعمد أن يكون ديمقراطيا.

وذكر أنه سيرشح ليندسي هاليجان لتكون المدعية العامة للولايات المتحدة في هذا الجزء المهم جدا من بلدنا العظيم، لافتا إلى أنها ستكون عادلة وذكية وستوفر العدالة للجميع التي تشتد الحاجة إليها.

ونشر ترامب تدوينة بعد ما يقرب من ساعتين من منشور أول دفع الناس إلى الاعتقاد بأنه محبط من وزيرة العدل، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي المدعية العامة بام باوندي بام باوندي ترامب يتراجع عن انتقاده للمدعية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"