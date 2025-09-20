إعلان

البث العبرية: واشنطن تضغط لتقليص الفجوات بالمفاوضات بين إسرائيل وسوريا

10:21 م السبت 20 سبتمبر 2025

إسرائيل وسوريا

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، السبت، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لتقليص الفجوات في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا.

وأشارت المصادر، إلى أن الضغط الأمريكي حقق تقدما في المفاوضات لكن الاتفاق لا يزال غير ناضج.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن من المتوقع أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غدا الأحد نقاشا حاسما بشأن المفاوضات مع سوريا.

وكانت تقارير أفادت بأن إسرائيل قدّمت مقترح اتفاق أمني جديد مع سوريا، خلال الأيام الماضية يسعى لانسحاب الجيش السوري من الجنوب وتقسيم تلك المنطقة إلى 3 مناطق متباينة التسليح، فضلا عن إنشاء منطقة حظر جوي.

إسرائيل تقدّم لسوريا مقترح اتفاق أمني جديد.. فما أبرز بنوده؟ وما علاقته بإيران؟

