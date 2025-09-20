الجيش التايلاندي يخطط لبناء سياج على الحدود مع كمبوديا

تايبيه- (د ب أ)

تعتزم تايلاند بناء سياج حدودي دائم طوله 6ر23 كيلومترا ووضع كاميرات مراقبة إلكترونية على طول الحدود بين إقليم سا كايو التايلاندي وكمبوديا لتعزيز الأمن والمراقبة.

وقدم الميجور جنرال فيثاي ليثوميا، المتحدث باسم القوات المسلحة الملكية التايلاندية اليوم السبت تحديثا حول مشروع السياج الحدودي بين تايلاند وكمبوديا، مؤكدا أن الجيش سيسرع عملية البناء على طول خطوط الحدود المتفق عليها لتعزيز الأمن وتحسين كفاءة المراقبة، حسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم.

وستبدأ القوات المسلحة الملكية التايلاندية أيضا بناء سياج مؤقت على طول علامتي الحدود 50-51، بطول 1ر5 كيلومتر. وستشرف وحدة التطوير المتنقلة الـ12 على تجهيز الموقع والبناء.

وأكد فيثاي أن المشروع لا يشمل أي خسارة للأراضي. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن ومنع التهديدات وتحسين إدارة الحدود على المدى الطويل ، بما يضمن سلامة المواطنين التايلانديين والسيادة الوطنية.