هولندا: تكثيف إسرائيل للحرب يفاقم الوضع الكارثي بغزة

08:57 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

دعا رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وتحسين الأوضاع الإنسانية المروعة هناك.

وقال شوف إن تكثيف إسرائيل لعملياتها العسكرية يفاقم الوضع الكارثي في غزة، مطالبًا تل أبيب بالالتزام بالاتفاق الإنساني المبرم مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن "الحرب التي لا نهاية لها ليست في مصلحة أحد".

وفي سياق متصل، دان رئيس الوزراء الهولندي أي خطوات تقوض حل الدولتين، بما في ذلك الخطة الإسرائيلية "غير القانونية" في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة أن تطلق حركة حماس سراح جميع الأسرى، وأن تلقي سلاحها وألا يكون لها أي دور في مستقبل غزة.

هولندا إسرائيل بنيامين نتنياهو قطاع غزة غزة
