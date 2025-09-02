كتبت- سهر عبد الرحيم:

سلّطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على قمة بكين التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينج بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة أن المراسم الرسمية والمصافحات التي اتسمت بـ"الود والدفء" عكست عمق التقارب بين موسكو وبكين في مواجهة الضغوط الغربية المتزايدة.

رويترز

نشرت "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مقالًا بعنوان: الرئيس الصيني يستضيف "الصديق القديم" بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في تحدٍ للغرب.

وذكرت أن الرئيس الصيني شي جين بينج استضاف نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات في قاعة الشعب الكبرى، ثم في مقر إقامته الشخصي، واصفًا إياه بـ"الصديق القديم". وبعد ساعات قليلة، رصد شاهد من "رويترز" وصول قطار الزعيم الكوري الشمالي المدرع إلى العاصمة الصينية.

وقالت الوكالة، إن شي سيجتمع، مع نظيريه الروسي والكوري الشمالي في بكين لأول مرة في إظهار للتضامن مع الدول التي يتجنبها الغرب بسبب دورها في أسوأ حرب في أوروبا منذ 80 عامًا (الحرب العالمية الثانية).

وأفادت بأنه من المقرر أن يتصدر الزعماء الثلاثة المشهد في عرض عسكري ضخم يوم الأربعاء، حيث سيستعرض الرئيس الصيني رؤيته لنظام عالمي جديد في الوقت الذي تفرض فيه سياسات "أمريكا أولًا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا على التحالفات الغربية.

أسوشيتد برس

ذكرت وكالة أسوشيتد برس "أ ب"، أن الزعيم الصيني شي جين بينج رحب بنظيره الروسي فلاديمير بوتن ووصفه بأنه "صديق قديم"، إذ عقد الرجلان سلسلة من الاجتماعات اليوم الثلاثاء في وقت تواجه فيه بلديهما تحديات متداخلة ومختلفة من جانب الولايات المتحدة.

وقالت إن العلاقات بين الصين وروسيا قد تعمقت في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أوائل عام 2022، مشيرة إلى أن وقد أضاف النهج غير التقليدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحرب تحولًا إلى العلاقة، "لكنه لا يبدو أنه قد غيرها بشكل جذري".

لوموند

أوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الرئيسين الروسي والصيني التقيا "كصديقين قديمين"، حيث تبادلا الابتسامات العريضة في مصافحة وُصفت بالدافئة خلال قمة إقليمية بمدينة تيانجين الساحلية شمال شرق الصين.

وخلال اللقاء، أكد بوتين أن علاقات بلاده مع الصين وصلت إلى "مستوى غير مسبوق"، فيما أشاد شي بـ"التعاون الاستراتيجي الشامل" بين الجانبين، مجددًا التأكيد على رغبتهما في العمل معًا "لبناء نظام عالمي أكثر عدلاً وعقلانية"، في إشارة إلى نظام أقل انحيازًا للغرب.

سي إن إن

"تجلّت العلاقة الوثيقة بين شي وبوتين خلال القمة الأمنية التي استمرت يومين في مدينة تيانجين الساحلية الصينية، والتي اختتمت يوم الاثنين. وخلال مأدبة عشاء مساء الأحد، رحّب شي ببوتين بحرارة، وشوهد وهو يُشير بيده بتعبيرٍ واضحٍ خلال حديثه مع الزعيم الروسي".

وأشاد الرئيس الروسي، الثلاثاء، بالعلاقات مع الصين على "مستوى عال غير مسبوق"، في حين وردت أنباء عن أن البلدين وقعا اتفاقية متوقفة منذ فترة طويلة لبناء خط أنابيب جديد ضخم لإرسال الغاز الطبيعي إلى الصين عبر منغوليا.