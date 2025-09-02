الرئيس الفنزويلي لـ ترامب: ماركو روبيو يريد أن يلطخ يديك بالدم |فيديو

وكالات

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام في بلاده عبر نشر قوات بحرية في منطقة البحر الكاريبي.

وأكد الرئيس الفنزويلي، أنه "سيعلن دستوريًا جمهورية مسلحة" إذا تعرضت بلاده لهجوم من قِبل القوات التي نشرتها حكومة الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي.

جاءت تعليقاته خلال مؤتمر صحفي في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع لتعزيز قوتها البحرية في المياه قبالة فنزويلا لمواجهة تهديدات عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس "أ ب".

وقال مادورو في معرض تعليقه على نشر القوات، الذي وصفه بأنه "تهديد باهظ وغير مبرر وغير أخلاقي وإجرامي ودموي تمامًا"، "في مواجهة هذا الضغط العسكري الأقصى، أعلنا أقصى درجات الاستعداد للدفاع عن فنزويلا".

وتابع: "فرضت عصابة ميامي رؤيتها وأضافوا طابع ميامي على السياسة الخارجية الأمريكية في كل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، في إشارة واضحة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المنحدر من ميامي، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وأضاف مادورو "لأن تهديد فنزويلا هو تهديد للقارة بأكملها، فإن عبثت مع دولة واحدة، عبثت بالدول جميعا".

وقال الرئيس الفنزويلي مخاطبًا نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر: "يا سيد دونالد ترامب، عليك أن تكون حذرًا. ماركو روبيو يريد أن يلطخ يديك بالدماء".

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية وسط تعزيزات كبيرة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الكاريبي والمياه القريبة.

وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على عصابات المخدرات هدفا أساسيا لإدارته في إطار جهود أوسع تهدف إلى الحد من الهجرة وتأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.