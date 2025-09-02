أوكرانيا: مقتل وإصابة 800 عسكري روسي خلال 24 ساعة

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى نحو مليون و83 ألفا و790 فردا، من بينهم 800 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11156 دبابة، منها دبابة أمس الاثنين، و23233 مركبة قتالية مدرعة، و32301 نظام مدفعية، و1477 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1213 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و341 مروحية، و55446 طائرة مسيرة، و3664 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و60488 من المركبات وخزانات الوقود، و3952 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.