لحضور عرض عسكري ضخم.. زعيم كوريا الشمالية يدخل الأراضي الصينية بالقطار

وكالات

عبر إلى الصين قطار يقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن الإذاعة الرسمية في بيونج يانج.

وخلال رحلته الخارجية النادرة هذه سيحضر كيم، إلى جانب حوالى 25 رئيس دولة، عرضا عسكريا ضخما تنظّمه بكين إحياء للذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

ومن المحتمل أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته هذه الرئيس الصيني شي جينبينج وكذلك أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيحضر هذه المناسبة أيضا.

وعقب قمّة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت الإثنين في تيانجين "شمال الصين"، تُحيي بكين هذا الأسبوع الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان.

وستكون هذه المناسبة المرة الأولى التي يظهر فيها كيم وبوتين وشي معا.

والصين هي أحد أقرب حلفاء كوريا الشمالية منذ الحرب الكورية "1950-1953".

وتوطّدت العلاقات بين بيونج يانج وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 والدعم العسكري الذي قدّمته كوريا الشمالية لروسيا بإرسالها أسلحة وآلاف الجنود دعما للكرملين، وفقا للغد.