عراقجي: إيران تتبع نهج الدبلوماسية والتعاون الفني لحل القضايا النووية

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن طهران باعتبارها دولة مسؤولة، تتبع نهج الدبلوماسية والتعاون الفني لحل القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي.

وأكد عراقجي، أن إيران ترفض أي اجراء سياسي وضغوط غير عادلة، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر في الملف النووي.

وأفادت وكالة إرنا الإيرانية، بأن عراقجي استعرض خلال الاتصال مع غروسي، آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق الموقع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع القرار الذي ناقشه مجلس الأمن الدولي اليوم حول استمرار رفع الحظر عن إيران.

وانتقد عراقجي تسييس اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن تعاون إيران مع الاخيرة فني بامتياز ويتم في إطار القانون الدولي.

وكان فشل مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الجمعة، في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران.

وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوًا، التصويت على مشروع القرار اليوم بعدما أطلقت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) عملية مدتها 30 يومًا في 28 أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.