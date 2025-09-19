نعيم قاسم يوجه طلبًا غير مسبوق للسعودية بشأن قوى المقاومة

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إن إسرائيل وصلت إلى ذروة "الإجرام والتوحش وعدم التقيد بأي قاعدة إنسانية أو قانونية أو دولية أو حقوقية بمؤازرة أمريكية كاملة".

وحذر قاسم، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقامه الحزب في الذكرى السنوية لإبراهيم عقيل والشهداء من وحدة "الرضوان" والمدنيين في الضاحية الجنوبية، من أن المنطقة بأسرها أمام منعطف استثنائي خطير، مضيفًا "نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو) أعلنها صراحة أنه يريد إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط".

ووجه الأمين العام لحزب الله طلبًا غير مسبوق للسعودية، قائلًا: "سأقترح اقتراحًا علنيًا.. أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع قوى المقاومة، من أجل مستقبل الأمة، وصون استقلالها وكرامتها في وجه مشاريع الهيمنة والتقسيم".

وتابع: "علينا مواجهة الخطر التوسعي لإسرائيل والطريق الوحيد لهذه المواجهة بتوحد المقاومة والأنظمة والشعوب. يجب أن نقلب المعادلة وأن تكون إسرائيل هي الخطر وليس المقاومة".

وعلق قاسم على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، قائلًا إن ما بعد الضربة الإسرائيلية في قطر يختلف عما قبله.