لأول مرة منذ 13 عاما.. مصر وتركيا تجريان تدريبات بحرية مشتركة

(أ ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، أنه سيتم إجراء تدريبات بحرية مشتركة مع مصر، لأول مرة منذ 13 عاما، فى الوقت الذى تواصل فيه العلاقات بين البلدين التحسن.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن التدريبات التي تحمل اسم" بحر الصداقة" سوف تُجرى في شرق المتوسط بين 22 و26 سبتمبر الجاري، وتشارك فيها فرقاطات تركية وزوارق هجومية سريعة، وغواصة ومقاتلات إف-16 إلى جانب وحدات بحرية مصرية.

ومن المتوقع أن يحضر كبار القادة من الأسطولين المصري والتركي يوم مراقبة على مستوى عال فى 25 سبتمبر الجاري، حسب ما أوردته الوزارة التركية، مما يسجل أهمية التدريبات بعد أكثر من عشر سنوات من العلاقات المتوترة بين البلدين.