ديلي ميل: إخواني فار من حكم بالسجن في مصر يُدان باغتصاب في بريطانيا

وكالات

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن طالب اللجوء المصري عبد الرحمن عدنان أبو العلا، الذي يقضي عقوبة بالسجن في المملكة المتحدة بعد إدانته بجريمة اغتصاب وقعت في هايد بارك بلندن، هو في الأصل إرهابي مُدان في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية كانت قد حاكمته غيابياً في 5 مايو 2015، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته بالانتماء إلى خلية متخصصة في تصنيع المتفجرات.

وذكرت الصحيفة أن أبو العلا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ووصفته بأنها جناح متشدد داخل التنظيم.

وأضافت أن المتهم تمكن من مغادرة مصر قبل تنفيذ الحكم، ليلجأ إلى المملكة المتحدة حيث تقدم بطلب رسمي للحصول على حق اللجوء السياسي عقب وصوله في أبريل 2023. وخلال فترة دراسة ملفه، أُسكن في أحد الفنادق الممولة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.

وبحسب ما جاء في التقرير، لم تُفرض على أبو العلا قيود صارمة على تحركاته، إذ كان يتجول بحرية في الأماكن العامة، بل نشر صورة شخصية "سيلفي" في يناير من العام الماضي أمام متحف الحرب الإمبراطوري الشمالي في منطقة ترافورد التابعة لمانشستر الكبرى.

وأوضحت ديلي ميل أن وزارة الداخلية البريطانية استغرقت نحو 17 شهراً في دراسة طلب اللجوء، رغم امتلاكها معلومات عن سجله الجنائي في مصر، قبل أن يرتكب جريمة الاغتصاب في نوفمبر الماضي.

وقد أدانته محكمة ساوثوورك كراون في 22 مايو من هذا العام، وأصدرت ضده حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف، صدر تنفيذه الثلاثاء الماضي.

ووفقاً للتشريعات البريطانية، وتحديداً قانون الحدود لعام 2007، فإن أبا العلا سيكون عرضة لـ الترحيل التلقائي بعد انتهاء فترة العقوبة، نظراً لأن الحكم الصادر بحقه يتجاوز عقوبة السجن لعام واحد.