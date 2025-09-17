إعلان

اليابان: لن نعترف بالدولة الفلسطينية حاليا

07:29 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أفادت صحيفة "أساهي" اليابانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر حكومية لم تكشف هويتها، أن اليابان لن تعترف بالدولة الفلسطينية حاليا، وأن رئيس وزرائها سيتخلف عن حضور اجتماع ذي صلة خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي هذا الموقف الياباني مخالفا للتحركات التي تقوم بها فرنسا وبريطانيا وكندا إضافة إلى أستراليا، التي أبدت دعمها للاعتراف بفلسطين.

ويضع هذا الموقف اليابان في صف الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، والتي رفضت فكرة الاعتراف بفلسطين، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليابان لن تعترف بالدولة الفلسطينية اليابان الجمعية العامة للأمم المتحدة الدولة الفلسطينية الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟