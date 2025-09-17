سكان مدينة غزة ينزحون إلى المجهول.. و111 شهيدا منذ فجر الثلاثاء



وكالات

بلغت حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء حتى فجر اليوم الأربعاء 111 شهيدا.

ووفقا لإحصائيات المستشفيات، فقد استقبلت مستفيات القطاع الأعداد التالية من الشهداء حسب المستشفيات، إذ استقبل مستشفى الشفاء 64 شهيدا، مستشفى المعمداني 24 شهيدا، مستشفى القدس- تل الهوا 5 شهداء، ومستشفى العودة 3 شهداء، مستشفى الأقصى 6 شهداء، ومستشفى ناصر 6 شهداء أيضا.

كما اسشهد 3 أشخاص آخرين بينهم سيدة حامل فجر اليوم الأربعاء جراء استهداف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

أما توزيع الشهداء حسب المناطق، فهو 93 شهيدا في شمال القطاع، و12 في وسطه و6 آخرين في جنوب القطاع.

كما أن حركة النزوح من مدينة غزة مستمرة وبوتيرة عالية بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة، إذ يجبر جيش الاحتلال بالقوة النارية هؤلاء السكان على النزوح عبر شارع الرشيد.

وهذه الأعداد الكبيرة تنزح إلى المجهول، حيث لا يوجد أي مكان قادر على استيعاب كل هؤلاء النازحين، الذين بدأوا يفترشون الأرض، ويفترشون الأراضي الزراعية والشوارع، حتى شاطئ البحر افترشه البعض، حيث لا يوجد أي مأوى أو أي مكان مجهز لاستقبال آلاف النازحين، إذ أن بعض العائلات عادت من الجنوب إلى مدينة غزة والشمال لأنه لا يوجد أي مكان لاستقبالهم.

وتركزت الاستهدافات الإسرائيلية بشكل مباشر خلال الساعات الماضية على هؤلاء النازحين، مشيرا غلى أن إحدى المركبات التي كانت تتجهز للنزوح من مدينة غزة إلى وسط القطاع، تم استهدافها بشكل مباشر، وكذلك خيام هؤلاء النازحين تم استهدافها ما أن وصلت العائلات التي تقطنها، كما لا توجد أي مقومات أساسية تعين آلاف المواطنين على الاستمرار في رحلة النزوح القاسية.

وقال رئيس بلدية دير البلح، إنه لا يوجد أي مكان قادر على استيعاب مليون و200 ألف مواطن يسكنون به.

ويتعمد الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية إلى عدم دخول الأخشاب والخيا والشوادر، بما يشير إلى نية مبيتة لدى الاحتلال لقتل أكبر عدد الفلسطينيين، سواء بالقصف أو عن طريق عدم توفير المستلزمات الأساسية للحياة، وفقا للغد.