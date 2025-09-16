حادث مروع في جازان.. مصرع 4 معلمات وسائق إثر انقلاب مركبتهم بطريق جبلي

وكالات

لقيت 4 معلمات وسائقهن مصرعهم، صباح أمس الاثنين، إثر حادث انقلاب المركبة التي كانت تقلّهن إلى مدرستهن، في طريق جبلي في محافظة الداير شرق منطقة جازان بالسعودية، بينما أُصيبت معلمة خامسة بجروح بليغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأثار الحادث تفاعلًا واسعًا من قِبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أعاد إلى الأذهان معاناة المعلمات اللاتي يقطعن مسافات طويلة عبر الطرق الجبلية الوعرة يوميًا لمباشرة مهامهن التعليمية.

والخبر الأكثر حزنًا أن إحدى المعلمات المتوفيات لم يمضِ على مباشرتها للعمل سوى شهر واحد فقط، إذ بدأت التدريس في 23 أغسطس الماضي، قبل أن تفارق الحياة أمس.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لتجمع جازان الصحي، إن مستشفى بني مالك العام استقبل ضحايا الحادث المأساوي، حيث تبيّن وفاة 4 معلمات في موقع الحادث على الفور، إضافة إلى وفاة سائق المركبة أثناء نقله إلى المستشفى.

وأوضح أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابتين، إحداهما خطيرة، جرى تحويلهما مباشرة إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.