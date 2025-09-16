ليلة دامية.. مشاهد من اجتياح إسرائيل لمدينة غزة (فيديو-صور

73×44.. لماذا أثارت كلمة الشرع في القمة العربية الجدل على مواقع التواصل؟

وكالات

عاش سكان مدينة غزة ليلة دامية إثر تكثيف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على المدينة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة.

ووجه الجيش إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 68 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.

#فيديو | نزوح عكسي للأهالي .. عائلات تعود إلى مدينة غزة رغم كثافة الغارات والقصف، بسبب تكدس النازحين والظروف الإنسانية الصعبة جنوب القطاع. pic.twitter.com/Hz3XcLQ5vj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 16, 2025

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش بدأ تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة التي تعتبر منطقة حيوية لحركة حماس.

القصف مستمر على مدار 24 ساعة..

لم يتوقف لحظة واحدة. pic.twitter.com/XaYHNlkMp9 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) September 16, 2025

وذكر زامير، أن العملية بمدينة غزة مهمة لتحقيق الهدف الذي وصفه بأنه "الأكثر أخلاقية" وهو إعادة جميع الأسرى.

اللحظات الأولى لاستهداف قوات الاحتلال لمجموعة من المواطنين مقابل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة

pic.twitter.com/X65vMFk1in — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) September 16, 2025

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه بدأ الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية "عربات جدعون 2" في قلب مدينة غزة، مشيرًا إلى أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية في مدينة غزة والثالثة ستلتحق بهما قريبًا، موضحًا أن هدف العملية في مدينة غزة تدمير البنية التحتية لحماس حتى الوصول إلى هزيمتها.