ليلة دامية.. مشاهد من اجتياح إسرائيل لمدينة غزة (فيديو-صور

03:54 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
وكالات

عاش سكان مدينة غزة ليلة دامية إثر تكثيف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على المدينة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة.

ووجه الجيش إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 68 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش بدأ تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة التي تعتبر منطقة حيوية لحركة حماس.

وذكر زامير، أن العملية بمدينة غزة مهمة لتحقيق الهدف الذي وصفه بأنه "الأكثر أخلاقية" وهو إعادة جميع الأسرى.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه بدأ الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية "عربات جدعون 2" في قلب مدينة غزة، مشيرًا إلى أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية في مدينة غزة والثالثة ستلتحق بهما قريبًا، موضحًا أن هدف العملية في مدينة غزة تدمير البنية التحتية لحماس حتى الوصول إلى هزيمتها.

اجتياح إسرائيل لمدينة غزة غزة جيش الاحتلال قصف جوي
