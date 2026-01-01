محافظ حضرموت يوجه برفع الجاهزية لمواجهة تحركات قوات الانتقالي

وجه محافظ حضرموت سالم الخنبشي، برفع الجاهزية والتصدي لأي محاولات لنهب السلاح من قبل قوات المجلس الانتقالي، التي اتهمها بتجاهل المهلة الزمنية للانسحاب.

وقال الخنبشي، في تصريحات لقناة العربية اليوم الخميس، إنه يتابع ببالغ المسؤولية محاولات الفوضى وأعمال النهب التي طالت مرافق السلاح والذخائر في مطار الريان الدولي بمدينة المكلا.

وحمل محافظ حضرموت، دولة الإمارات مسؤولية ما حدث في مطار الريان كونها لم تقم بتسليمه إلى السلطة المحلية عند انسحابها

وأكد محافظ حضرموت، أن المساس بالمنشآت السيادية والأمنية والمنافذ الحيوية هو مساس مباشر بأمن حضرموت واستقرارها.

وأوضح الخنبشي، أنه ينسق مع الجهات العليا لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة، مؤكدًا أن المساس بالمنشآت السيادية والمنافذ تهديد مباشر لأمن المحافظة.