أمريكا تدعو الصين لضبط النفس في تصرفاتها تجاه تايوان

كتب : مصراوي

10:48 م 01/01/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن (د ب أ)

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الصين إلى ممارسة ضبط النفس في تصرفاتها تجاه تايوان، في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات مجددا عقب التدريبات العسكرية الصينية واسعة النطاق حول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي ويحكمها نظام ديمقراطي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، في بيان إن "الأنشطة العسكرية الصينية وخطابها تجاه تايوان ودول أخرى في المنطقة يزيد التوترات بلا داع".

وأضاف :"نحث بكين على ممارسة ضبط النفس، ووقف ضغوطها العسكرية على تايوان، والانخراط بدلا من ذلك في حوار هادف".

وتابع قائلا إن "الولايات المتحدة تدعم السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وتعارض أي تغييرات أحادية على الوضع القائم، بما في ذلك باستخدام القوة أو الإكراه".

ويأتي هذا النداء بعد أن أجرت بكين تدريبات عسكرية واسعة قبالة تايوان في وقت سابق هذا الأسبوع، فيما اعتبره مراقبون ردا على حزمة أسلحة أمريكية لتايبيه قيمتها نحو 11.1 مليار دولار.

