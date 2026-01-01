تسريبات جديدة.. ضباط كبار نظام الأسد يخططون للإطاحة بـ"الشرع"

نشرت قناة الجزيرة التقرير الثاني من سلسلة تسريبات تحركات كبار ضباط نظام بشار الأسد السابق يكشف محاولاتهم ترتيب صفوفهم بعد سقوط النظام من أجل الإطاحة بنظام الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكشفت التسجيلات والوثائق، المنشورة اليوم الخميس، أن رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، يترأس الهيكل التنظيمي للفلول.

وبينت الوثائق أماكن توزع مجموعات فلول النظام في محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودمشق.

وأشارت التسجيلات إلى وجود تنسيق بين ضباط فلول النظام ومقداد فتيحة في أحداث الساحل السوري.

وأكدت الوثائق أن نحو 20 طيارا من قوات النظام السوري السابق يقيمون في لبنان ويحاولون الإنضمام الى الفلول.

وأوضحت أن سهيل الحسن جهز مكتبا ضخما في لبنان قرب الحدود السورية ليكون مقر قيادة وإدارة العمليات.

وذكرت الوثائق، أن أحد قادة فلول نظام بشار لبناني الجنسية اسمه محمود السلمان يعد من الداعمين المهمين للتحركات.

