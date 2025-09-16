إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة

03:40 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

إيال زامير

وكالات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش بدأ تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة التي تعتبر منطقة حيوية لحركة حماس.

وذكر زامير، أن العملية بمدينة غزة مهمة لتحقيق الهدف الذي وصفه بأنه "الأكثر أخلاقية" وهو إعادة جميع الأسرى.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه بدأ الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية "عربات جدعون 2" في قلب مدينة غزة، مشيرًا إلى أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية في مدينة غزة والثالثة ستلتحق بهما قريبًا، موضحًا أن هدف العملية في مدينة غزة تدمير البنية التحتية لحماس حتى الوصول إلى هزيمتها.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 68 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي مدينة غزة
