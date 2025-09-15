إعلان

تركمانستان: الاعتداء على دولة قطر يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي

06:41 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

رشيد ميريدوف وزير خارجية تركمانستان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في تركمانستان، رشيد ميريدوف، إن الاعتداء على دولة قطر يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي.

وأكد وزير خارجية تركمانستان، خلال كلمته اليوم في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم يمثل تقويض لجهود الوساطة والسلم، مشيرًا إلى أنه يجب بناء الثقة المتبادلة بين الشعوب واحترام سيادة الدول.

ونوه وزير خارجية تركمانستان، إلى أن وحدة الأمة الإسلامية أصبح أمرا ضروريا، بعد هجوم إسرائيل على قطر.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن قمة الدوحة اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف قمة الدوحة قطر إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
بث مباشر.. قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم