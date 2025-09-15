تركمانستان: الاعتداء على دولة قطر يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في تركمانستان، رشيد ميريدوف، إن الاعتداء على دولة قطر يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي.

وأكد وزير خارجية تركمانستان، خلال كلمته اليوم في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم يمثل تقويض لجهود الوساطة والسلم، مشيرًا إلى أنه يجب بناء الثقة المتبادلة بين الشعوب واحترام سيادة الدول.

ونوه وزير خارجية تركمانستان، إلى أن وحدة الأمة الإسلامية أصبح أمرا ضروريا، بعد هجوم إسرائيل على قطر.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

