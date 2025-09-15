إعلان

عمان: نطالب بترجمة التضامن العربي والإسلامي إلى مواقف واضحة لوقف الاعتداءات

06:38 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

ممثل سلطان عمان أسعد بن طارق

كتب- محمد جعفر:

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان، أسعد بن طارق، أن الهجوم الغادر الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة يُعد مؤشرًا خطيرًا على حساسية ودقة المرحلة التي تمر بها المنطقة، مشدداً على أن أمن قطر هو جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، بل والأمن العربي والإسلامي بأسره.

وفي كلمة ألقاها خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، دعا بن طارق إلى أن يكون هذا اللقاء بداية لتحرك جاد وفعّال لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات المتكررة التي تهدد استقرار المنطقة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء العماني: "نحن على يقين بأن وحدة الصف والكلمة هي السبيل الوحيد للحفاظ على أمننا الجماعي وصون شعوبنا من ويلات الحروب والصراعات."

كما طالب بترجمة التضامن العربي والإسلامي إلى مواقف سياسية واضحة وضغوط عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة بحق دول وشعوب المنطقة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

أسعد بن طارق سلطنة عمان قمة الدوحة قطر إسرائيل
