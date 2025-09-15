مظاهرات حاشدة في أستراليا دعمًا لفلسطين (فيديو)

وكالات

شهدت عدة مدن أسترالية احتجاجات شارك فيها الآلاف دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للحرب الإسرائيلية على غزة.

وتعد تظاهرة أمس الأحد، التي جرت في مدينة ملبورن (ثاني أكبر مدينة أسترالية) بشكل أساسي، المظاهرة رقم 100 ضمن سلسلة فعاليات تُنظم أسبوعيًا في كبريات المدن الأسترالية.

🚨🇵🇸 🇦🇺 Australia STANDS with PALESTINE! pic.twitter.com/ljvuY60aKX — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) September 15, 2025

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها عبارات مثل: "إسرائيل دولة إرهابية"، "أوقفوا الإبادة الجماعية فى غزة"، "الصهيونية هى الإرهاب"، "أوقفوا قتل الأطفال" و"عقوبات فورية على إسرائيل" وغيرها.

ومن جانبه، أدان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، المظاهرات الأسبوعية التي تشهدها بلاده، وألقى باللوم على ما وصفهم بـ"المحتجين العدوانيين" في إغلاق مكتب الدائرة الانتخابية المحلية في مدينة سيدني.

وأقام المتظاهرون اعتصامًا استمر لشهور أمام مكتب ألبانيز، مطالبين الحكومة بقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب هجومها العسكري على غزة، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.