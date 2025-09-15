إعلان

الرئيس اللبناني: الهجوم الإسرائيلي لم يستهدف قطر فقط بل ضرب مفهوم الوساطة

05:22 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيس اللبناني جوزيف عون

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد الرئيس اللبناني أن الاعتداء على أي شقيق هو اعتداء علينا جميعًا، مشيرًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لم يستهدف فقط قطر، بل ضرب في جوهره مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول عبر الحوار.

وقال الرئيس اللبناني خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة، اليوم الإثنين: "أنا هنا لأقول إن الصورة بعد عدوان الدوحة باتت واضحة، والرد على هذا التحدي يجب أن يكون على القدر نفسه من الوضوح"، مضيفًا أن الرسالة من إسرائيل عبر هذا الاعتداء "كانت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى"، وهو ما يستدعي موقفًا عربيًا وإسلاميًا حاسمًا.

ودعا الرئيس اللبناني إلى التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة بموقف موحد، لإبلاغ العالم بأن الدول العربية والإسلامية "جاهزة للسلام وفقًا لمبادرة السلام العربية التي لاقت تأييدًا دوليًا واسعًا".

وشدد على أن الرد على عدوان الدوحة يجب أن يكون واضحًا وصارمًا، مؤكدًا التمسك بخيار السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحفظ سيادة وأمن الدول العربية.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

