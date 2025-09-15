إعلان

وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو يزوران "حائط المبكى" (فيديو-صور)

10:58 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
    وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو يزوران حائط المبكى (1)
    وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو يزوران حائط المبكى (4)
    وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو يزوران حائط المبكى (5)
    وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو يزوران حائط المبكى (2)
وكالات

زار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، حائط البراق (حائط المبكى) في القدس المحتلة.

وجاء ذلك أثناء زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل يومي الأحد والاثنين لتأكيد دعم واشنطن الثابت لتل أبيب.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إلى إسرائيل في زيارة تأتي بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة بغرض محاولة اغتيال قادة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال وزير الخارجية الأمريكي، الأحد للصحفيين على مدرج المطار في واشنطن قبيل رحلته، إن الولايات المتحدة "ليست سعيدة" بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في قطر، لكن الهجوم لن يغير وضع واشنطن الحليف لإسرائيل، وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف روبيو "هذا لن يغير طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، ولكن سيتعين علينا أن نتحدث عن ذلك - في المقام الأول، ما هو تأثير هذا" على جهود الهدنة.

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي بنيامين نتنياهو حائط المبكى
