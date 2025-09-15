وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو يزوران "حائط المبكى" (فيديو-صور)

وكالات

زار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، حائط البراق (حائط المبكى) في القدس المحتلة.

Marco Rubio and Mike Huckabee prayed at the Wailing Wall in Jerusalem alongside Prime Minister Netanyahu.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/mEz9RlfCtb — AF Post (@AFpost) September 14, 2025

وجاء ذلك أثناء زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل يومي الأحد والاثنين لتأكيد دعم واشنطن الثابت لتل أبيب.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إلى إسرائيل في زيارة تأتي بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة بغرض محاولة اغتيال قادة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال وزير الخارجية الأمريكي، الأحد للصحفيين على مدرج المطار في واشنطن قبيل رحلته، إن الولايات المتحدة "ليست سعيدة" بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في قطر، لكن الهجوم لن يغير وضع واشنطن الحليف لإسرائيل، وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف روبيو "هذا لن يغير طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، ولكن سيتعين علينا أن نتحدث عن ذلك - في المقام الأول، ما هو تأثير هذا" على جهود الهدنة.