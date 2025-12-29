إعلام إيراني: محافظ البنك المركزي قدم استقالته والرئيس يدرس قبولها

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين يقدم استقالته، وأن الرئيس مسعود بزشكيان يدرسها.

وجاء ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الإيرانية طهران بسبب هبوط قيمة العملة إلى مستوى قياسي، وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن شهود عيان.

وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية، أن العديد من الشركات والتجار توقفوا عن العمل، رغم أن بعضهم أبقى محلاته مفتوحة.