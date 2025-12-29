بينها مصر.. منخفض جوي يضرب عددًا من الدول العربية (صور- فيديو)

أسماء البتاكوشي

شهدت عدة دول عربية في الأيام الأخيرة تأثيرات قوية لمنخفض جوي مصدره البحر الأسود، أدى إلى موجة غير معتادة من الطقس البارد وتساقط الأمطار والثلوج، مع رياح شديدة وعواصف رعدية في مناطق واسعة.

ووثّق المواطنون آثار المنخفض عبر صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت حجم الخسائر وتراكم الثلوج في بعض المدن.

مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء يوم الأحد، مع احتمالية أن تتخللها فترات متقطعة، وذلك ضمن تأثيرات المنخفض الجوي.

اللهم صيبا نافعا … احنا بنغرق حرفيا 😂❤️ pic.twitter.com/RnSzxg4cvc — Waleed Ashry (@WaleedAshry1) December 27, 2025

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أن المحافظات الساحلية هي الأكثر تأثرًا بهذا المنخفض الذي تتركز قوته في بلاد الشام.

ولفتت غانم خلال تصريحاتها عبر القناة "الأولى المصرية"، إلى أن الساعات الماضية شهدت بالفعل سقوط أمطار على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ، متوقعة اليوم سقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

العراق

تأثرت خمس محافظات عراقية بهذا المنخفض، وهي كركوك وصلاح الدين ودهوك وأربيل ونينوى، حيث أعلنت السلطات المحلية تعليق الدراسة نتيجة الأحوال الجوية السيئة، وهطول الأمطار بكثافة وتساقط الثلوج.

وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن البلاد تتعرض لأول منخفض جوي قطبي هذا الموسم، وأن تأثيراته ستستمر بمستويات متفاوتة حتى منتصف ليلة الأحد والاثنين.

أمطار السليمانية شمال العراق pic.twitter.com/UrERGgJhrv — علي الجابر (@AljabrLy9610) December 28, 2025



ونشر مستخدم على منصة "إكس" باسم علي جابر تسجيلًا يظهر أمطارًا غزيرة تغمر شوارع مدينة السليمانية، مع سماع أصوات رياح قوية تصاحبها، أما في محافظة دهوك بإقليم كردستان، فقد تداول حساب باسم حسين الموسوي مقاطع فيديو تظهر تراكم الثلوج بالكامل على الشوارع، موضحًا أن سماكتها وصلت إلى 19 سنتيمترًا.

تراكم الثلوج في منطقة برواري بألا قرية اوره حيث وصلت سماكة الثلوج 19 سم محافظة دهوك pic.twitter.com/Wes2PBIjOZ — حسين الموسوي (@hussynalmusawi) December 27, 2025

قطاع غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة عن تسجيل حالتي وفاة بسبب تداعيات المنخفض الجوي، وفق تصريحات الناطق الرسمي محمود بصل. الحالة الأولى تخص طفلًا يبلغ من العمر سبع سنوات، توفي بعد سقوطه في بئر مليئة بمياه الأمطار، والحالة الثانية لسيدة في الثلاثين من عمرها، لقيت حتفها إثر انهيار جدار على منزلها كان معرضًا للسقوط نتيجة الرياح والأمطار الغزيرة.

الأردن

أظهر مقطع فيديو من محافظة الكرك تغمر مياه الأمطار الشوارع والمناطق المحيطة، وتمكن الدفاع المدني من إنقاذ شاب علق داخل سيارته وسط السيول.

الدفاع المدني ينقذ شابا علق داخل سيارته التي غرقت بمياه الامطار في الكرك#صحيفة_الرأي #الأردن #الكرك pic.twitter.com/OZEOAzwyRN — الرأي (@alrai) December 28, 2025

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي تسجيلات تظهر مياه الأمطار تغمر أجزاءً من منطقة مؤتة بالمحافظة، ما يعكس شدة التأثيرات المناخية للمنخفض.

لبنان

امتد تأثير المنخفض إلى لبنان، حيث غطت الثلوج عددًا من القرى والبلدات، بما فيها قرية اللقلوق، التي بلغت سماكة الثلوج فيها بين 20 و50 سنتيمترًا بحسب ما نشر حساب باسم "Weather of Lebanon"، نقلاً عن وزارة الأشغال العامة اللبنانية.

#صباحكم أبيض ❄️❤️28-12-2025

جولة مع “جو قارح" و جرافة من وزارة الأشغال@mopwleb مشكورة🙋🏻‍♂️ لفتح طريق اللقلوق - العاقورة حيث تراوحت سماكة الثلوج بين 20 و 50 سم ببعض الأماكن (1800-1950م)@Joe_kareh_LBCI #لبنان_الحلو

*طريق ضهر البيدر سالكة✅تساقطت ثلوج خفيفة ليل السبت فجر الاحد pic.twitter.com/GR7pbEoDut — 𝐖𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐋𝐞𝐛𝐚𝐧𝐨𝐧🇱🇧 (@weatherofleb) December 28, 2025

وأكدت مصلحة الأرصاد أن الحوض الشرقي للمتوسط بدأ منذ ظهر الجمعة بالتأثر بالمنخفض، مع انخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة لتصبح أقل من المعدلات الموسمية، مصحوبًا برياح قوية تسبب سيولًا على الطرق وتساقط الثلوج على المرتفعات التي تزيد عن 1500 متر.

السعودية

شهدت مدينة طريف تساقطًا للثلوج على أجزاء واسعة منها، وأشار مغردون إلى أن المدينة تصدرت المشهد كأبرد مدينة في المملكة خلال هذه الفترة.

وأكد تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد بتاريخ 25 ديسمبر 2025، أن طريف سجلت أعلى حالات الصقيع خلال 720 يومًا، بينما سجلت مدينة حائل أدنى درجات الحرارة وصلت إلى -10 درجات مئوية.