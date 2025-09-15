ترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قطر حليف كبير للولايات المتحدة.



وأضاف ترامب، أنه يجب فعل شيء تجاه حماس، ولكن على إسرائيل توخي الحذر.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه ليس سعيدا بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر الثلاثاء، واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.

وفي تصريحات سابقة، قال ترامب: إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد ترامب، أن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به".

وأوضح أن "الجيش الأمريكي أبلغ إدارتنا أن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".

وتابع: "وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".

وأشار إلى أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام"، وفقا لسكاي نيوز.