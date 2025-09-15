إعلان

ترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة

03:11 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قطر حليف كبير للولايات المتحدة.


وأضاف ترامب، أنه يجب فعل شيء تجاه حماس، ولكن على إسرائيل توخي الحذر.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه ليس سعيدا بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر الثلاثاء، واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.

وفي تصريحات سابقة، قال ترامب: إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد ترامب، أن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به".

وأوضح أن "الجيش الأمريكي أبلغ إدارتنا أن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".

وتابع: "وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".

وأشار إلى أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي قطر الولايات المتحدة ترامب إسرائيل حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان