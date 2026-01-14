وزير الصحة الأمريكي يثير الجدل: لا أعرف كيف بقى ترامب على قيد الحياة

أثار وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جدلًا واسعًا بتصريحات لافتة حول العادات الغذائية للرئيس دونالد ترامب، خلال حوار إعلامي سُئل فيه عن أكثر عادات الأكل غرابة داخل إدارة ترامب.

وقال كينيدي: "الرئيس.. لا أعرف كيف بقي على قيد الحياة، لكنه كذلك، يملأ نفسه بالسم طوال اليوم، ومع ذلك يتمتع ببنية جسدية خارقة، وهو أكثر شخص نشيط قابلته على الإطلاق"، في إشارة إلى اعتماده المكثف على الوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

وأضاف وزير الصحة أن ترامب يفضل تناول وجبات من مطاعم الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز وكنتاكي، إلى جانب شرب كولا دايت بكميات كبيرة، موضحًا في الوقت نفسه أنه عندما يكون في البيت الأبيض أو في منتجع مارالاغو، فإنه يتناول طعامًا جيدًا".

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي معروف بولعه بالوجبات السريعة، حيث يتناول ما يصل إلى ثماني عبوات من مشروب كولا دايت يوميًا، وفق تقارير إعلامية متطابقة.