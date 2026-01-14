إعلان

القضاء الإيراني يلمح إلى تنفيذ أحكام الإعدام للمعتقلين خلال الاحتجاجات

كتب : مصراوي

10:37 ص 14/01/2026

القضاء الإيراني

وكالات

أشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إلى أنه ستكون هناك محاكمات سريعة وتنفيذ أحكام بالإعدام، للمعتقلين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، رغم تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي تصريحات رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، في الوقت الذي حذر فيه نشطاء من احتمال أن يتم إعدام المعتقلين، شنقا، قريبا، وقد أسفر فرض إجراءات صارمة ودموية على المظاهرات من قبل قوات الأمن، عن مقتل ما لا يقل عن 2571 شخصا، بحسب ما ذكرته "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها.

ويشار إلى أن هذا العدد يفوق كثيرا حصيلة القتلى التي تم تسجيلها خلال أي موجة أخرى من الاحتجاجات أو الاضطرابات التي شهدتها إيران منذ عقود، كما يذكّر بحالة الفوضى التي خيمت على الثورة الإسلامية في عام 1979.

القضاء الإيراني أحكام الإعدام احتجاجات ايران

