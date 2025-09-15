

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أوروبا بشأن شراء النفط الروسي.

وقال ترامب في تصريحات له اليوم: "إن أوروبا مستمرة في شراء النفط الروسي ولو بطرق غير مباشرة، وأن عليها أن تشدد عقوباتها على روسيا.

وأشار إلى أنه يود إيقاف الحرب في أوكرانيا، لكن الأمر يبدو صعبًا، مؤكدا أن الكراهية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يمكن تصورها، إذ أن بوتين وزيلينسكي لا يريدان التحدث إلى بعضهما البعض.