إعلان

ترامب: أوروبا مستمرة في شراء النفط الروسي.. وعليها أن تشدد عقوباتها على روسيا

03:04 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أوروبا بشأن شراء النفط الروسي.

وقال ترامب في تصريحات له اليوم: "إن أوروبا مستمرة في شراء النفط الروسي ولو بطرق غير مباشرة، وأن عليها أن تشدد عقوباتها على روسيا.

وأشار إلى أنه يود إيقاف الحرب في أوكرانيا، لكن الأمر يبدو صعبًا، مؤكدا أن الكراهية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يمكن تصورها، إذ أن بوتين وزيلينسكي لا يريدان التحدث إلى بعضهما البعض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب النفط الروسي روسيا موسكو العقوبات على روسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان