ترامب: زيلينسكي وبوتين بينهما كراهية شديدة ولا يستطيعان التفاوض



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يود إيقاف الحرب في أوكرانيا، لكن الأمر يبدو صعبًا.

وأشار ترامب في تصريحات اليوم الاثنين، إلى أن الكراهية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يمكن تصورها، مضيفا أن بوتين وزيلينسكي لا يريدان التحدث إلى بعضهما البعض.

وانتقد أوروبا قائلًا: إنها مستمرة في شراء النفط الروسي ولو بطرق غير مباشرة، وأن عليها أن تشدد عقوباتها على روسيا.

واعتبر الرئيس الأوكراني أن الرئيس الروسي حقق مراده من قمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي ترامب.

وقال زيلينسكي: "أعتقد أنه بالنسبة لبوتين، بالطبع، كان اجتماعه مع رئيس الولايات المتحدة ناجحًا، ثانيًا، على أراضي الولايات المتحدة. التقط صورًا مع رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف: "لم يعِد بوتين بوقف إطلاق النار، ولكن ربما وعد الرئيس ترامب بشيء ما، لا أعلم، لكنه لم يفعل.. أجّل العقوبات وأجّل أي ضغط قوي، وهو ما يدركه بوتين حقًا، وهو ما يستطيع ترامب فعله، حيث أظهر ليس على روسيا، بل على دول أخرى، ما يستطيع فعله. لهذا السبب قلتُ إنني أعتقد أن بوتين كان أكثر نجاحًا في الغالب"، بحسب العربية.