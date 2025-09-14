إعلان

إعلام عبري: مشروع قرار في الكنيست لإلغاء اتفاقية أوسلو

08:58 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الكنيست الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 7 العبرية، الأحد، إن عضو الكنيست تسفي سوكوت قدم مشروع قانون يهدف لإلغاء اتفاق أوسلو.

وفي مارس الماضي، قدّم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مشروع قانون في الكنيست يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وعدد من البروتوكولات المبرمة مع السلطة الفلسطينية.

وكانت اتفاقية أوسلو، أو كما تُعرف بـ"إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، أول اتفاق يتم توقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في سبتمبر 1993 برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وتعود تسمية الاتفاق، إلى العاصمة النرويجية أوسلو التي استضافت محادثات سرية عام 1991 أفضت إلى الاتفاق بين الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكنيست الإسرائيلي اتفاقية أوسلو إعلان المبادئ النرويج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام