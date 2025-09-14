إعلام عبري: مشروع قرار في الكنيست لإلغاء اتفاقية أوسلو

وكالات

قالت القناة 7 العبرية، الأحد، إن عضو الكنيست تسفي سوكوت قدم مشروع قانون يهدف لإلغاء اتفاق أوسلو.

وفي مارس الماضي، قدّم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مشروع قانون في الكنيست يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وعدد من البروتوكولات المبرمة مع السلطة الفلسطينية.

وكانت اتفاقية أوسلو، أو كما تُعرف بـ"إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، أول اتفاق يتم توقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في سبتمبر 1993 برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وتعود تسمية الاتفاق، إلى العاصمة النرويجية أوسلو التي استضافت محادثات سرية عام 1991 أفضت إلى الاتفاق بين الجانبين.