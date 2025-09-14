إعلان

التعاون الإسلامي: هجوم إسرائيل على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة

05:39 م الأحد 14 سبتمبر 2025

أمين التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه

وكالات

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الأحد، عن تضامنه مع دولة قطر بعد الانتهاك الإسرائيلي الإجرامي.

وأكد طه، خلال كلمته في الجلسة التحضيرية للقمة العربية الإسلامية في الدوحة، على أن الهجوم الإسرائيلي على قطر عدوان صارخ وتهديد للسيادة وانتهاك لكل الاتفاقيات الدولية.

وأشار طه، إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل بسبب عدوانها على قطر، موضحا أن استمرار الإرهاب بحق الشعوب يتطلب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلي.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: "متضامنون مع قطر ضد عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي جمع بين الجبن والغدر والحماقة"، مؤكدا أن التخاذل والصمت الرسمي العالمي بشأن جرائم الاحتلال في غزة والمنطقة شجع قادة الاحتلال المتطرفين لتصور إمكانية الإقدام على أي فعل والإفلات من العقاب.

وشدد طه، على أن استمرار إسرائيل في ممارسة الجرائم دون حساب شجعها على توسيع دائرة إجرامها.

