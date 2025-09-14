إعلان

وزير الخارجية القطري: لن تتهاون مع أي انتهاك لسيادتنا أو تهديد لأمننا القومي

05:22 م الأحد 14 سبتمبر 2025

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

وكالات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي تجلى في هجومها الهمجي على منطقة سكنية في الدوحة.

وأكد بن عبد الرحمن، خلال كلمته في الجلسة التحضيرية للقمة العربية الإسلامية في الدوحة، أن الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى إجهاض محاولات التهدئة، مشددا على أن دولة قطر لن تتهاون مع أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لأمنها القومي.

وأوضح بن عبد الرحمن، أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إرهاب دولة، مؤكدا على أنه يجب عدم السكوت إزاء العدوان الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوجة، يوم الثلاثاء، الماضي، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص بينهم نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحية ومدير مكتبه.

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زير الخارجية القطري مادي إسرائيل في انتهاك القانون نتهاك سيادة قطر استهدف قادة حركة حماس
