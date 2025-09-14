وكالات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي تجلى في هجومها الهمجي على منطقة سكنية في الدوحة.

وأكد بن عبد الرحمن، خلال كلمته في الجلسة التحضيرية للقمة العربية الإسلامية في الدوحة، أن الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى إجهاض محاولات التهدئة، مشددا على أن دولة قطر لن تتهاون مع أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لأمنها القومي.

وأوضح بن عبد الرحمن، أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إرهاب دولة، مؤكدا على أنه يجب عدم السكوت إزاء العدوان الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوجة، يوم الثلاثاء، الماضي، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص بينهم نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحية ومدير مكتبه.