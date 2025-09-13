إعلان

وزير الخارجية الأمريكي: المستوطنات رد إسرائيلي على اعتراف دول بالدولة الفلسطينية

10:30 م السبت 13 سبتمبر 2025

ماركو روبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، إن القطريين كانوا مفيدين للغاية في محادثات بشأن الكونغو ورواندا كمثال وكانوا شركاء جيدين في عدد من الجبهات.

وأشار روبيو، خلال تصريحات إعلامية قبل مغادرته إلى تل أبيب، إنه سيلتقي بالإسرائيليين ليتباحث معهم بشأن المستقبل وسيحصل على فهم أفضل بكثير لخططهم، مضيفا "ما حدث قد حدث وواضح أننا غير سعداء بذلك والرئيس ترمب لم يكن سعيدا ونحتاج الآن لمعرفة ما هو التالي".

وأوضح روبيو، أن جزء مما يحدث بشأن المستوطنات رد إسرائيلي على اعتراف دول بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن واشنطن قد حذرت من ذلك.

وأكد روبيو، أنه لا يعتقد أن من المفاجئ أن العديد من الدول في المنطقة كانت منزعجة مما حدث في قطر.

قطر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تل أبيب ترمب الدولة الفلسطينية إسرائيل
