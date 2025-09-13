وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، إن القطريين كانوا مفيدين للغاية في محادثات بشأن الكونغو ورواندا كمثال وكانوا شركاء جيدين في عدد من الجبهات.

وأشار روبيو، خلال تصريحات إعلامية قبل مغادرته إلى تل أبيب، إنه سيلتقي بالإسرائيليين ليتباحث معهم بشأن المستقبل وسيحصل على فهم أفضل بكثير لخططهم، مضيفا "ما حدث قد حدث وواضح أننا غير سعداء بذلك والرئيس ترمب لم يكن سعيدا ونحتاج الآن لمعرفة ما هو التالي".

وأوضح روبيو، أن جزء مما يحدث بشأن المستوطنات رد إسرائيلي على اعتراف دول بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن واشنطن قد حذرت من ذلك.

وأكد روبيو، أنه لا يعتقد أن من المفاجئ أن العديد من الدول في المنطقة كانت منزعجة مما حدث في قطر.