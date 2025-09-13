وزير الثقافة يُشارك كضيف شرف في ملتقى "جائزة الباندا الذهبية" بالصين

كتب- أحمد السعداوي:

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ممثلًا عن مصر كضيف شرف في فاعليات الدورة الثانية لاحتفالية "جائزة الباندا الذهبية (Golden Panda Awards)"، التي استضافتها مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان الصينية، وتُعد واحدة من أبرز الفاعليات الثقافية والإعلامية في آسيا.

وتوجّه وزير الثقافة، خلال كلمته في الافتتاح، بالشكر إلى حكومة وشعب الصين على تنظيم هذا الحدث الثقافي المتميز، مؤكدًا أن "جوائز الباندا الذهبية" تُجسِّد الدور الحيوي للثقافة والفنون في مد جسور التواصل بين الشعوب والحضارات، مشددًا على أن الحوار بين الثقافات ليس خيارًا بل ضرورة إنسانية لمواجهة التحديات العالمية وصناعة مستقبل أكثر سلامًا وتفاهمًا.

وأشار هنو إلى حرص مصر على تعزيز التبادل الثقافي والإبداعي مع دول العالم عمومًا، ومع الصين بشكل خاص، في مجالات السينما والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة والدراما التليفزيونية، بوصفها أدوات مؤثرة في تشكيل الوعي وترسيخ قيم التفاهم المتبادل.

وأضاف وزير الثقافة: "أرى في جوائز الباندا الذهبية منصة مُلهمة تستخدم قوة الصورة لنشر قيم التسامح والجمال، وتعزز التفاهم بين الشعوب"، مستحضرًا المثل الصيني: "وحدي أعدو سريعًا، ومعًا نصل أبعد"، مؤكدًا أنه يُلخص جوهر العلاقات بين مصر والصين، التي تستعد العام المقبل 2026 للاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدَين.

وأوضح هنو أن الحضارتين المصرية والصينية قدّمتا عبر آلاف السنين نموذجًا فريدًا في الحفاظ على الهوية والانفتاح على العالم والتعايش السلمي مع الحضارات الأخرى، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون الثقافي بين "النيل" و"النهر الأصفر" في المستقبل.

واختتم وزير الثقافة كلمته بتأكيد أهمية أن يقترن التعاون الثقافي ببعد تنموي ومجتمعي يعود بالنفع على الأجيال القادمة، مثمنًا حسن الاستقبال والتنظيم الراقي للاحتفالية، ومتمنيًا النجاح للدول المشاركة.

يُذكر أن جائزة الباندا الذهبية أُطلقت لأول مرة في سبتمبر 2023، وتُعقد كل عامين بمدينة تشنغدو، وينظمها اتحاد الصين للأدب والفنون بالتعاون مع حكومة مقاطعة سيتشوان.

وتهدف الجائزة إلى تكريم الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُعزز التبادل الثقافي بين الشعوب، وتُرسخ القيم الإنسانية عبر قوة الفن السابع والإبداع المرئي.

