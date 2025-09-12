الكونغو.. غرق وفقدان أكثر من 246 شخصًا فى انقلاب قارب

(أ ب)

قالت السلطات الكونغولية، اليوم الجمعة، إن قاربا يقل نحو 500 راكب اشتعلت فيه النيران وانقلب في شمال غربي الكونغو، مما أسفر عن مقتل 107 أشخاص وفقدان 146 آخرين، في ثاني حادث مميت للقوارب بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الشؤون الإنسانية الكونغولية في تقرير بأن الحادث الأخير وقع أمس الخميس في نهر الكونغو في منطقة لوكوليلا بمقاطعة إكواتور.

وجاء هذا الحادث بعد يوم من مقتل 86 شخصا وفقدان عدد آخر في حادث قارب منفصل بالمقاطعة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 200 شخص تقريبا.