الحوثيون يعلنون ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 211 قتيلاً وجريحا

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، إلى 211 قتيلاً وجريحا.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، في بيان "إن العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف تسبب بمقتل 46 مواطناً منهم خمسة أطفال و 11 امرأة، فيما أصيب 165 آخرين منهم 31 طفلاً و 29 امرأة".

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الضحايا في العاصمة صنعاء، بلغ 38 قتيلاً و 147 جريحا، فيما بلغ عدد الضحايا في مديرية الحزم بمحافظة الجوف ثمانية قتلى و 18 جريحا.

وبحسب البيان، فإن فرق الدفاع المدني تواصل العمل في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا في الأحياء والأعيان المستهدفة من قبل إسرائيل.

يشار إلى أن إسرائيل شنت الأربعاء الماضي عدة غارات على صنعاء ومحافظة الجوف، مستهدفة مقر صحفية 26 سبتمبر(التوجيه المعنوي) التابعة لوزارة الدفاع، وصحيفة اليمن في صنعاء في حي التحرير، ومبنى الاحوال المدنية وفرع البنك المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وفقاً للحوثيين.

وتسببت الغارات على حي التحرير بتضرر العديد من المنازل المجاورة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الضربات الجوية استهدفت معسكرات ومقر دائرة الإعلام العسكري (التوجيه المعنوي) ومواقع لتخزين الوقود، مؤكداً أنها جاءت رداً على "اعتداءات الحوثيين ضد إسرائيل".